Spalletti: “Juventus e Napoli meriterebbero entrambe lo scudetto”

Le parole dell’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti sulla lotta scudetto tra Napoli e Juventus.

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha concesso una lunga intervista pubblicata oggi dal Corriere dello Sport. Tra le sue parole, le considerazioni sulla lotta scudetto tra Napoli e Juventus e il tempo che servirà all’Inter per arrivare alle prestazioni offerte dalle due squadre che comandano la classifica quest’anno. Questi i passaggi più interessanti dell’intervista di Spalletti per i lettori di NapoliSoccer.NET nella sintesi elaborata dalla nostra redazione.

“Quando potremo competere con Napoli e Juve? Quando arriveremo alla stessa continuità di risultati, che ora è differente. Il tempo è un elastico, si accorcia e si allunga. La professionalità, assieme ad uno sforzo lavorativo continuato e fuori dal comune, è quel che separa la realtà dal sogno.

Tra Sarri e Allegri è un bel testa a testa, è come il ruggito di due leoni che stanno lottando per il titolo di re del campionato. Lo scudetto lo meritano entrambi. La Juve, nonostante sei scudetti consecutivi, non ha la presunzione di ritenersi migliore delle altre. Il Napoli dalla sua però ha la forza del gioco e l’autostima di non sentirsi inferiore a nessuno”.