Passetti (DG Cagliari): “Contro il Napoli una partita speciale, pubblico determinante”

Le parole del dg del Cagliari Passetti nella settimana che porta alla sfida contro il Napoli.

Il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Tra le altre dichiarazioni, il dirigente ha risposto a una domanda sull’attesa, da parte dei tifosi sardi, per il match di lunedì contro il Napoli. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Prometto solo che lunedì contro il Napoli faremo il massimo, dando tutto. Per noi è una partita speciale, sarà importante scendere in campo sempre consapevoli del valore della nostra maglia. Un valore aggiunto, senza dimenticare il ruolo determinante del nostro pubblico. Penso, ad esempio, alla partita contro la Spal.

Il calore non ci manca di certo perché nell’ultimo triennio abbiamo raddoppiato il numero degli abbonati, siamo secondi per riempimento dello stadio in Italia, alle spalle della sola Juventus e contiamo migliaia di follower sui social. Siamo la terza squadra che più ha investito, sia in inverno sia in estate”.