Mertens abbandona anzitempo l’allenamento di oggi per un problema alla caviglia. Si attendono notizie ufficiali sulle sue condizioni.

Secondo quanto riferito da Sky Sport Dries Mertens ha abbandonato anzitempo l’allenamento di stamattina per un problema alla caviglia sinistra, la stessa che ha subito il pestone di Djimsiti nella partita contro il Benevento. Radio Marte sostiene che il problema non sia nulla di grave, ma probabilmente l’attaccante azzurro a questo punto salterà la trasferta di Lipsia per evitare ogni rischio in vista dell’impegno in campionato di lunedì contro il Cagliari.

Senza Mertens, Sarri vedrebbe nuovamente ridotte al minimo le scelte in attacco vista la contemporanea squalifica di Machach, ritrovandosi con lo stesso numero di uomini della partita di andata di giovedì scorso. Il giocatore si è recato negli spogliatoio di Castel Volturno assieme allo staff medico del club. Si attende il comunicato ufficiale della società rispetto all’allenamento e ai convocati per saperne di più.