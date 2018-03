Di Natale: “Spero vinca il Napoli, sono sempre stato tifoso azzurro”

Napoletano di nascita ma friulano d’adozione, l’ex attaccante dell’Udinese Antonio Di Natale, intervenendo al programma “Il VAR dello Sport” di RMC Sport, dopo aver ripercorso alcune fasi della sua carriera in maglia friulana e parlato di alcuni suoi compagni di Nazionale, come Totti e Buffon, ha espresso il suo parere sulla lotta scudetto tra la capolista Napoli e l’inseguitrice Juventus.

L’ex attaccante ha dimostrato il suo attaccamento all’Udinese ed il riconoscimento verso una squadra ed una dirigenza che gli ha dato tanto. “Il presidente Pozzo mi ha aiutato molto, ringrazio lui e tutta l’Udinese perché per me non era facile lasciare Empoli, che mi ha consentito di giocare in Champions League ed Europa League, con questa squadra sono diventato capocannoniere ed ho ricevuto le convocazioni della Nazionale. la squadra sta andando bene, c’è Oddo, un allenatore che lavora bene con i giovani: sta facendo benissimo, spero continui così” ha spiegato Di Natale.

E proprio grazie alla Nazionale, l’ex bomber ha avuto modo di stare fianco a fianco con due altri campioni italiani: Francesco Totti e Gigi Buffon, oltre che sfidarli nelle gare di campionato, il primo ormai dirigente giallorosso ed il secondo indeciso sulla scelta di ritirarsi dal calcio giocato. “Totti ha fatto una scelta giusta perchè ad una certa età è normale smettere, però è rimasto alla Roma e merita di dare una mano alla società in cui è sempre stato” dice Di Natale. Discorso diverso per Buffon: “Un altro anno può farlo perchè fisicamente sta bene. E’ il migliore del mondo, poi appena smette potrà fare anche il Presidente della Repubblica: è uno serio, può aiutare l’Italia in qualsiasi modo”.

E poi non poteva mancare un pensiero alla lotta scudetto tra Napoli e Juventus, con l’auspicio del tifoso: “Dipende dallo scontro diretto sul campo della Juventus, una squadra che certe partite non le sbaglia mai. Comunque spero che alla fine lo scudetto lo vinca il Napoli perchè è primo da inizio anno e gioca il miglior calcio della Serie A. E poi sono sempre stato un tifoso azzurro”. Senza dimenticare i napoletani Lorenzo insigne, Ciro Immobile e Fabio Quagliarella. “Insigne è il giocatore di questa Serie A che più si avvicina alle mie caratteristiche. Immobile se continua così vince il titolo di capocannoniere ma anche Quagliarella, che è un amico, può aspirare al titolo“.