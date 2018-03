Vietata la vendita dei biglietti di Cagliari-Napoli ai residenti in Campania

È stata vietata la vendita dei biglietti di Cagliari-Napoli ai tifosi residenti in Campania dopo la chiusura del Settore Opsiti.

Come si apprende dal sito del Cagliari Calcio, la vendita dei biglietti per la partita Cagliari-Napoli è stata vietata ai residenti in Campania. Arriva un ulteriore provvedimento restrittivo per i sostenitori partenopei dopo la chiusura del Settore Ospiti. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della società rossoblu.

“Secondo quanto disposto dalla Prefettura di Cagliari, il club comunica che in occasione della partita Cagliari-Napoli, in programma lunedì 26 febbraio alla Sardegna Arena alle ore 20.45, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania, anche se in possesso di Tessera del Tifoso. In caso di eventuali tagliandi già venduti, si procederà all’annullamento e al rimborso per i tifosi, effettuato necessariamente nello stesso punto vendita in cui è stato acquistato il biglietto. Se l’acquisto è avvenuto sul Web, sarà possibile ottenere il rimborso accedendo alla propria area personale del sito LisTicket”.