Diritti TV: secondo Benet con Mediapro il calcio in Italia costerà meno

Dopo l’aggiudicazione, come intermediario indipendente, dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021 a favore degli spagnoli di Mediapro e le dichiarazioni del manager Taxto Benet, nuovi scenari si profilano all’orizzonte. Non ultimo quello di un calo dei costi per i tifosi che seguono il calcio in tv.

E’ ovvio che questa ipotesi solletica l’interesse dei tifosi e le dichiarazioni rilasciate da Tatxo Benet, fondatore di Mediapro, durante un’intervista al quotidiano “Repubblica“, non fanno che aumentare queste aspettative visto anche l’ottimismo che il manager spagnolo ha evidenziato rispetto alla decisione dell’Antitrust.

“Tutto è stato fatto in accordo con il bando della Lega. L’asta non generava concorrenza. Il prezzo per gli abbonati scenderà: diffusione universale a un prezzo differente da quello di oggi. Nella Liga fu così. Se non si farà il canale della Lega di Serie A targato Mediapro l’idea è quella di procedere comunque sul “modello spagnolo”. In Spagna si pagavano 12 euro a partita. Ora, con 11 euro, vedi quasi tutte le partite della Liga. Il canale della Liga è in realtà beIN Sports, interamente nostro. Il canale detiene le 8 migliori partite della Liga. E le trasmette su Movistar, su Vodafone, su Orange, sugli Ott. L’idea è la stessa: vendere a tutte le piattaforme disponibili e allo stesso prezzo per tutti, con una percentuale sugli ascolti”, ha spiegato Benet, dettosi pronto a trovare accordi con altre emittenti senza alcuna preclusione.

Il manager spagnolo ha infatti precisato: “Ho letto alcune dichiarazioni di Sky e mi pare siano un po’ preoccupati. Ma non devono agitarsi, noi garantiamo che in ogni caso non lasceremo né Sky né nessun altro fuori dalla distribuzione del calcio. Possiamo dire ai loro abbonati che se Sky fa un accordo con noi, noi siamo apertissimi a trattare“.

Al momento le notizie sono vaghe ma l’ingresso di Mediapro nella gestione della trasmissione delle partite del campionato di serie A potrebbe effettivamente comportare dei benefici per l’utente finale, con un effettivo risparmio rispetto agli attuali prezzi proposti dalle piattaforme Sky e Mediaset Premium.

Se alle parole dovessero seguire i fatti, Mediapro – attraverso l’utilizzo del “modello spagnolo” – potrebbe effettivamente garantire prezzi più bassi. Il modello Mediapro per il calcio in tv non impone l’acquisto anche di pacchetti di intrattenimento e questo consente di proporre offerte mirate a prezzo più basso. Interessante, in tal senso, l’analisi effettuata da Calcio&Finanza che, dopo aver verificato i prezzi per l’acquisto di un abbonamento tv che consente di vedere la Liga in Spagna, ha rivelato come effettivamente i pacchetti spagnoli siano meno costosi rispetto a quelli italiani.

In Spgna, infatti, il pacchetto più economico, che consente la visione dei canali beIN LaLiga, beIN Sports, Gol HD, LaLiga 123 TV, costa 9,99 euro al mese; aggiungendo il canale Movistar Partidazo, il costo sale a 16,99 euro al mese. Inoltre c’è la facoltà di aggiungere canali di intrattenimento, ovviamente con un aumento del costo dell’abbonamento.