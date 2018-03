Lipsia in emergenza contro il Napoli: ko Keita e Orban, problemi anche per Kampl e Bruma

Lipsia in forte emergenza per la sfida di giovedì sera contro il Napoli alle 19 alla Red Bull Arena. La gara di campionato contro l’Eintracht ha lasciato conseguenze abbastanza negative per l’undici di Ralph Hasenhuttl. Infatti come riportato su Twitter e poi approfondito dal sito ufficiale del club, Keita ed Orban sono ko per problemi fisici e dovrebbero saltare la gara di giovedì o comunque essere in forte dubbio, ma anche Bruma e Kampl hanno problemi che li tengono in dubbio per il match e sulla loro presenza si deciderà solo nell’immediata vigilia della gara contro il Napoli.

ℹPersonalmeldung: Naby #Keita zog sich gestern eine Zerrung im rechten hinteren Oberschenkel zu. Willi #Orban erlitt eine tiefe Schnittwunde im Bereich des rechten Kniegelenks, die genäht werden musste. Wie lang die beiden ausfallen, ist noch unklar. pic.twitter.com/R1zrPe1cGP — RB Leipzig (@DieRotenBullen) February 20, 2018