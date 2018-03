Caserta: “Non salvo nulla della gara col Bisceglie. Vado avanti con chi ha voglia e fame”

Caserta, in una lunga intervista a Il Mattino, commenta la brutta prova delle vespe nella sconfitta interna contro il Bisceglie

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Il Mattino e alla testata online Vivicentro.it, sulla brutta prova di domenica scorsa contro il Bisceglie persa dalle vespe per 0-2. Ecco quanto raccolto sintetizzato da Napolisoccer.Net: “Non salvo nulla. Non ci siamo approcciati alla partita come dovevamo, non abbiamo fatto la gara che dovevamo. La colpa? Di tutti. Prima di tutto mia, poi dei ragazzi che, al di là dell’impegno che mettono sempre, non sono stati in grado di centrare un risultato positivo che ci avrebbe potuto davvero consentire di puntare a ben altro torneo.

Se ogni volta possiamo fare il passettino in più e non ci riusciamo, qualcosa vorrà pur dire. Non siamo maturi per un certo tipo di campionato, evidentemente. E mi dispiace, perchè sulla carta abbiamo tutte le possibilità di giocarcela a viso aperto con chiunque. Non possiamo che far tesoro degli errori commessi, andare avanti a testa bassa e lavorare. Basta parlare, quando lo facciamo prendiamo sempre delle sonore batoste. Dobbiamo solo impegnarci a capire e migliorare in quegli aspetti che sistematicamente ci impediscono di fare il salto di qualità.

Canotto al momento della sostituzione? Rivedrò le immagini in questi giorni e se davvero ci sono stati atteggiamenti poco consoni al nostro stile, al mio modo di fare calcio, potrebbero esserci delle conseguenze. In generale posso dire che è il gruppo ad aver fatto fin qui bene, ed è lo stesso gruppo a dover chiudere bene l’annata. Se qualcuno ha capito o pensa di aver già fatto più del dovuto, si farà fuori da solo. Io vado avanti con chi ha voglia e fame. Come quelli del Bisceglie che, domenica, ci hanno dato una lezione di cosa voglia dire avere la giusta cattiveria, la voglia di centrare un risultato importante.

La gara di domenica prossima contro la capolista Lecce? Affrontiamo la corazzata del campionato, sappiamo che sarà dura, ma mi aspetto una reazione da parte di tutti”.

Fonte: Vivicentro.it e Il Mattino