Iezzo: “Sepe può essere il futuro del Napoli, spero giochi in Europa”

Gennaro Iezzo, ex portiere di Napoli e Cagliari, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni raccolte da NapoliSoccer.NET: “Giocare a Cagliari è sempre difficile, perchè i sardi sono ordinati e giocano in velocità.

Sepe secondo me è il futuro del Napoli. Spero che Sarri lo faccia giocare in Europa League per mettere in mostra le sue qualità.

La Juventus da qui allo scontro diretto potrà trovare difficoltà solo nella trasferta contro la Lazio, mentre il Napoli dovrà stare molto attento quando andrà a Milano contro l’Inter”.