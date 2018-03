Cagliari-Napoli: settore ospiti chiuso, forze dell’ordine impegnate con Mattarella

La prossima partita del Napoli a Cagliari vedrà il settore ospiti chiuso per la concomitante visita di Mattarella in Sardegna.

Cagliari-Napoli col settore ospiti chiuso per i tifosi partenopei: la notizia era nell’aria ed è diventata ufficiale. La motivazione del provvedimento non è legato al rapporto tra le tifoserie – pur non idilliaco – ma alla contemporanea visita del Presidente della Repubblica Mattarella in Sardegna che farà convogliare gran parte delle forze dell’ordine sulle misure di sicurezza per la prima carica dello Stato.

La visita del Presidente della Repubblica è dedicata al 70° anniversario della concessione dello Statuto Speciale alla Regione Sardegna. Non si esclude che qualche sostenitore napoletano possa provare ad acquistare biglietti per gli altri settori dello stadio.