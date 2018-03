Altafini: “Il Napoli merita lo scudetto, ma deve imparare dalla Juve”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Josè Altafini. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli merita di vincere lo scudetto. Non faccio pronostici, ma spero che gli azzurri arrivino fino in fondo. La Juventus ha una caratteristica unica, uno stile: lotta fino in fondo. In questo momento non gioca bene, ma vince e questo perché non è mai sazia. Dobbiamo imparare da loro che vogliono sempre vincere”.