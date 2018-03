Ag. Jorginho: “Rinnovo? Inizierò a parlarne col Napoli a fine campionato”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Joao Santos, procuratore di Jorginho. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Jorginho è ormai un napoletano. Il Napoli ha una scorza dura, è tutta una questione mentale e loro adesso sono una famiglia. Giocano l’uno per l’altro e questo è un fattore importantissimo nel calcio.

Rinnovo? Inizierò a parlarne col Napoli a fine campionato e quindi a fine maggio. Adesso non è il momento anche perché la squadra è concentrata, Jorginho ha un contratto e c’è tempo per affrontare certi discorsi. Jorginho vuole rimanere nel Napoli, c’è da capire se anche il club vuole la stessa cosa. E’ un giocatore importante, Jorginho è sempre in concorrenza con altri calciatori, prima con Valdifiori oggi con Diawara, ma Jorginho ha sempre dato il massimo. Se arrivasse Torreira o comunque un altro calciatore di grande livello, credo che il Napoli venderà Jorginho. Ogni discorso, in ogni caso, verrà rimandato a fine stagione”.