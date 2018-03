Venerato: “Milic è un calciatore del Napoli. Attesa a breve l’ufficialità”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciro Venerato. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Milic è un giocatore del Napoli. Ieri notte c’è stata una grande accelerata e Radio Crc ha dato un grande contributo affinché l’affare andasse in porto perché la notizia dell’interesse per il croato di un club della Turchia ha fatto sì che il Napoli chiudesse subito per Milic. Il ragazzo inizialmente farà da sparring nelle partitelle 11 contro 11. Il Napoli ieri ha affondato il colpo dicendo al calciatore che potrà giocarsela anche con gli altri uomini della rosa per la prossima stagione. Credo sia stato molto bravo Giuntoli in questa operazione raccogliendo l’ok di Milic. Il Napoli spera di poter definire il contratto col ragazzo prima della partenza per Lipsia e in effetti in giornata potrebbe arrivare la fumata bianca”.