Giuffredi: “Rui miglior terzino in Italia; Hysaj fortissimo; Sepe non può essere il secondo”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Rui, Hysaj e Sepe. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Sono orgoglioso di essere il procuratore di Mario Rui e non per il calciatore che è, ma per l’uomo. Quando si è infortunato Ghoulam, i tifosi avevano dubbi sulle qualità di Rui, ma non sono mai stati offensivi, come invece sono stati alcuni giornalisti. Non è da tutti dimostrare carattere e determinazione in una situazione ostile come quella che ha vissuto Mario Rui. Oggi, Rui è il terzino sinistro più forte della serie A ed ha ancora margini di miglioramento. Inizia a rendersi conto di stare bene fisicamente e di poter fare entrambe le fasi e può migliorare di un altro 30%.

Non so se contro il Lipsia giocherà Sepe, me lo auguro, ma non sono io a fare la formazione. La nostra idea era disputare 7/8 partite nell’annata così da dimostrare di essere un portiere da Napoli. A fine stagione sarà ad un bivio: Sepe è ambizioso e non può fare il secondo a vita. Se sarà il portiere titolare nel Napoli bene, altrimenti vedremo.

Su Hysaj c’è poco da dire. Lui e Conti saranno i terzini più forti dei prossimi anni perché sono ancora giovani e possono migliorare. Hysaj ha messo il pilota automatico, fa tutto da solo.

Milic è un discreto giocatore e può far rifiatare qualche titolare perché non è malvagio, ma è affidabile. Fa il suo compito e può essere chiamato in causa.

Il Napoli può davvero vincere lo scudetto perché non sta pensando allo scontro diretto con la Juventus, ma pensa alla prossima partita. Questa squadra ha trovato il suo equilibrio: gioca ogni partita e prova a vincerla”.