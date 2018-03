Raul Albiol: “Mi auguro di poter cantare sotto la Curva per lo scudetto”

Il difensore del Napoli, Raul Albiol, è stato intervistato da Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della stagione in corso

Queste le parole dello spagnolo: “Io Ministro della difesa? Non scherziamo, non esistono nel calcio i Ministri.

Cantare sotto la Curva è qualcosa di indescrivibile, mi auguro di poterlo fare contro il Crotone per festeggiare lo scudetto.

Sarri è l’allenatore adatto per questa squadra, con lui siamo migliorati tantissimo, ma nella mia carriera ho avuto tanti bravi allenatori.

Per vincere c’è bisogno di tutto e di tutti. Noi dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e il sostegno della città è fondamentale. Alla fine dovremo essere coscienti di aver dato tutto, solo così pur non vincendo non avremo rimpianti.

Lunedì sarà bello rivedere Pavoletti, un ragazzo che si è trovato molto bene con noi. Non avrà vita facile tra me e Kalidou? Chiedetelo a lui.

Sappiamo che quella di Cagliari è una trasferta difficile, ma prima bisogna pensare all’Europa League.

Ormai siamo maturi per vincere, sono cinque anni che lavoriamo tutti insieme, sarebbe indimenticabile vincere lo scudetto a Napoli.

Il nostro pubblico trasmette emozioni uniche e noi stiamo cercando di ricambiare il loro amore puntando con decisione allo scudetto.

Che la Juve giochi prima di noi non fa differenza, perchè sappiamo che dobbiamo vincere tutte le gare e quindi guardiamo solo in casa nostra.

Il Lipsia? Non dateci già per spacciati, cercheremo di capovolgere il risultato dell’andata”.