Altra accelerata per Milic: il giocatore dovrà decidere oggi tra Napoli e Turchia

Potrebbe essere definito già oggi l’arrivo di Hrvoje Milic: il terzino svincolato deciderà tra il Napoli e la Turchia.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport afferma che Hrvoje Milić sia ormai pronto a vestire l’azzurro. Il giocatore croato sarebbe a un passo dal Napoli che, nelle prossime 48 ore, dovrà sciogliere le riserve e dare il lascia passare per l’esterno ex Fiorentina. L’accordo c’è, per un contratto di quattro mesi senza alcun vincolo futuro, e il giocatore avrebbe già la valigia pronta per approdare all’ombra del Vesuvio.

Come racconta TuttoSport e come avevamo spiegato anche noi di NapoliSoccer.NET qualche giorno fa, il giocatore avrebbe spazio per lo più negli allenamenti, per tutelare il gioco delle coppie organizzato da Sarri. Proprio per questo il terzino starebbe valutando anche una proposta arrivata dalla Turchia, da una squadra che gli garantirebbe maggior spazio anche in campo.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà di Sportitalia, la novità è che la trattativa verrà definita quasi sicuramente prima del ritorno di Europa League giovedì a Lipsia, a differenza di quanto annunciato ieri. Già oggi potrebbe essere il giorno giusto per la definizione. Il Napoli avrebbe voluto aspettare qualche giorno in più per avere un quadro più completo sulle condizioni di Ghoulam, ma ha ormai sciolto le riserve per chiudere rapidamente nel giro di 24 ore.