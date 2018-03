La clausola di Raul Albiol fa gola in Spagna: permanenza non certa

Raul Albiol e il ritorno in patria: una storia che va avanti da almeno due anni. Oggi le prospettive di una sua cessione sembrano meno distanti.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, diversi club spagnoli starebbero guardando con interesse alla situazione di Raul Albiol. Il difensore centrale spagnolo, considerato un perno fondamentale della difesa del Napoli, ha nel suo contratto una clausola rescissoria di 6 milioni di Euro che viene considerata più di una tentazione da diverse società che vorrebbero riportare in patria l’ex Real Madrid e Valencia.

Il classe ’85 è ormai alla soglia dei suoi 33 anni e il Napoli non si opporrebbe (e non potrebbe farlo, vista la clausola inserita, ndr) a una eventuale richiesta di cessione dello spagnolo accompagnata dalla cifra pattuita al momento del rinnovo un anno e mezzo fa. Il fatto che Albiol abbia anche qualche problema muscolare e che non possa giocare ogni tre giorni – normale, in considerazione della sua età – potrebbe convincere l’area tecnica azzurra a puntare su di un altro profilo per il futuro.

Sarà, in ogni caso, una scelta difficile a fine stagione: la rosea sottolinea infatti anche come Albiol si sia perfettamente ambientato a Napoli con tutta la sua famiglia.