La Lazio “molla” De Vrij, il difensore olandese andrà in scadenza

De Vrij andrà in scadenza: il difensore della Lazio libero di accordarsi con altre squadre. Ci sono già Inter e Juventus?

È arrivato ieri sera l’annuncio, da parte del direttore sportivo della Lazio Igli Tare ai microfoni di Mediaset Premium, del termine delle trattative tra la società biancoceleste e Stefan De Vrij per il rinnovo del contratto del difensore olandese. Di seguito le parole del dirigente albanese del club capitolino.

“La Lazio si ritira dalla proposta fatta al calciatore per motivi che diremo più avanti. È una scelta fatti dopo tanti mesi. C’è un limite a tutto. È un professionista che ha dato tanto, ma a fine stagione ci saluteremo”.

La sensazione è che il giocatore sia di fatto già d’accordo con la sua prossima squadra: secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, sarebbe l’Inter ad essere in pole position per l’acquisizione del calciatore a parametro zero, mentre negli scorsi mesi si era parlato di un accordo già trovato con la Juventus. Ma la notizia potrebbe aprire una vera e propria asta sull’ingaggio del giocatore, tanto più ora che è l’unica spettanza da pagare per acquisirlo: mezza Europa sarebbe su di lui, inclusi Chelsea, Barcellona, Atletico Madrid e Zenit San Pietroburgo.