Zaccheroni: “Per il gioco del Napoli serve dar continuità agli stessi. Merito agli azzurri per la tenuta difensiva”

L’edizione odierna de Il Mattino pubblica una interessante intervista all’attuale CT degli Emirati Arabi, Alberto Zaccheroni. L’ex allenatore, tra le altre, di Juventus, Milan e Udinese, ha sottolineato come per il gioco di Sarri sia necessario dare continuità alla stessa formazione iniziale, mentre la Juventus riesce a sfruttare tutta la profondità della propria rosa in base all’avversario. Di seguito la sintesi delle parole di Zaccheroni elaborata dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Il Napoli sembra il Barcellona, mentre la Juventus il Real Madrid: gli azzurri puntano sul collettivo e affrontano le partite sempre con la stessa mentalità, i bianconeri si adattano al meglio alle diverse situazioni. Da questo momento gli infortuni saranno fondamentali, inoltre la Juve potrebbe essere distratta dalla sfida Champions.

Non avendo la Champions il Napoli può veicolare tutte le risorse mentali sul campionato, mi aspetto continuità. Sanno che è l’occasione della vita e faranno di tutto per andare fino in fondo. Questo momento nella piazza non si viveva dai tempi di Maradona. I bianconeri hanno un organico ampio che consente loro di essere competitivi in campionato pur avendo altre competizioni. Inoltre c’è la mentalità e l’abitudine a stare ai vertici della classifica.

Per fare un calcio come quello di Sarri occorre puntare sui titolarissimi: la forza del Napoli sta negli automatismi, nell’organizzazione e tutto ciò avviene solo se dai continuità alla stessa squadra. Allegri invece è bravo a cambiare volta per volta in base alla partita: i bianconeri capitalizzano ogni occasione. La filosofia del tecnico della Juve sta portando risultati, ma io mi rivedo più in quella del Napoli. Mi piace l’idea di fare la partita, di attaccare gli spazi e fare in modo che tutti siano attaccati allo sviluppo del gioco.

Se continuano a stare così incollate, lo scontro diretto potrà essere importante anche da un punto di vista psicologico. Mancano però ancora tante partite; quello che conta saranno le prossime due giornate. Mi sento di dire che saranno quattro gli uomini decisivi: Callejon, Mertens, Dybala e Higuain. Indubbiamente la linea del Napoli difende alta e questo dà sicurezza per sviluppare il gioco: aver incassato gli stessi gol della Juve è un grande merito perché la qualità della retroguardia bianconera è altissima”.