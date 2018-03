Corsi: “Che soddisfazione vedere Sarri ambito a livello europeo”

Il presidente dell’Empoli Corsi parla dell’interessamento di top club europei per Sarri.

Maurizio Sarri ambito da club di primo livello in Europa: una soddisfazione per chi lo ha lanciato nel grande calcio come il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi che, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport e pubblicata oggi, ricorda il rinnovo offerto all’attuale allenatore del Napoli dopo tre sconfitte in massima serie. L’Empoli è attualmente primo in classifica in Serie B con Andreazzoli in panchina. Di seguito la sintesi delle parole di Corsi proposta dalla redazione di NapoliSoccer.NET ai propri lettori.

“Andreazzoli come Sarri? Alcuni concetti li avvicinano, come il calcio verticale. Altri sono differenti: Andreazzoli è sportivo e va in bicicletta, Sarri fuma troppo, glielo dirò. Sarri fu un’idea dell’allora d.s. Carli. In A gli abbiamo anche rinnovato il contratto dopo tre sconfitte. Ora è ambito a livello europeo, una soddisfazione. Andreazzoli lo avvicino a Sarri, a Spalletti e… a Luis Enrique: non l’ho avuto ma viene da una scuola importante come quella spagnola”.