Valcareggi: “Difficile che Giaccherini giochi male. Ma Sarri non ha limiti, è primo in classifica”

Il procuratore di Giaccherini, Furio Valcareggi, ritorna sulla cessione del calciatore al Chievo Verona.

Emanuele Giaccherini ha segnato sabato il suo primo goal con la maglia del Chievo Verona: una punizione diretta in rete che ha sbloccato il risultato contro il Cagliari, partita vinta poi per 2-1 dai clivensi. L’agente del giocatore, Furio Valcareggi, protagonista di diverse discussioni dialettiche durante la permanenza del calciatore a Napoli, è stato intervistato dai colleghi di EuropaCalcio.it e di TuttoMercatoWeb.com all’indomani della prima marcatura del giocatore col Chievo. Di seguito la sintesi delle sue dichiarazioni elaborata dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Giaccherini è stato davvero molto voluto dal Chievo, è una squadra importante, tosta, che vuole stare in serie A. Ci sono giocatori maturi per mantenere la categoria. La sua partenza in gialloblù è stata meravigliosa, il gol è una spinta d’inerzia importantissima.

Sono stato io a cercare Romairone chiedendogli se gli interessasse Giaccherini e la cosa poi è andata in avanti. Quando una squadra ti vuole con l’intensità che ha dimostrato di avere il Chievo, stravince sulla concorrenza.

Giaccherini è un grandissimo calciatore. A Napoli non ha avuto la possibilità di dimostrarlo a causa di un equivoco tattico, ma tutti hanno avuto modo di vedere le sue qualità quando giocava al Cesena, alla Juventus, al Sunderland e al Bologna. Come gli dai una maglia è difficile che fallisca l’obiettivo. Certo, se non gli dai la maglia…

Uno che ha continuità può sbagliare un paio di partite. Ma se giochi poco fai fatica, è difficile che Giaccherini giochi male. Con educazione abbiamo scelto di cambiare aria. Sarri non ha limiti, con il suo sistema è primo in classifica. I sistemi di Sarri sono perfetti, non c’è niente di meglio che giocare e vincere. Abbiamo chiesto quindi di andare via e giocarci le nostre carte.

Younes? Non credevo al nonno con la febbre… Non volevo offendere nessuno e non mi interessa niente di Younes. Penso ai miei calciatori e al mio mercato“.