Vagheggi: “Allan è il miglior centrocampista della A. Con Sarri ha fatto il salto di qualità”

Le parole del procuratore Claudio Vagheggi sullo straordinario momento di forma di Allan.

Si parla tanto, e giustamente, in questi giorni, dello straordinario rendimento in questa stagione di Allan. Il centrocampista è stato nuovamente decisivo, stavolta anche con il goal che ha determinato il risultato, contro la SPAL. Claudio Vagheggi, noto procuratore e amico dell’agente di Allan, è stato intervistato dai colleghi di tuttomercatoweb.com per analizzare lo stato di forma del brasiliano. Di seguito una sintesi delle sue dichiarazioni proposta ai nostri lettori dalla redazione di NapoliSoccer.NET.

“Allan è un giocatore straordinario e non si scopre adesso. Dedica tutto se stesso al calcio. Si divide tra il pallone e la famiglia. Per me è il miglior centrocampista della Serie A, fa anche gol. È il miglior conquistatore di palloni, ma non è una novità. Queste sono le sue caratteristiche. Un conto è avere 23 anni come quando era all’Udinese, altro discorso è averne 27 come adesso al Napoli. E poi essere allenati da uno dei migliori tecnici a livello europeo ti fa fare un ulteriore salto di qualità“.