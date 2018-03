Saranno 1500 i tifosi azzurri in Germania per Lipsia-Napoli

Circa 1500 tifosi napoletani a Lipsia per sostenere il Napoli in Europa League.

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, è andata bene la vendita dei biglietti per il settore ospiti per Rb Lipsia-Napoli, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che vedrà gli azzurri protagonisti dopo il brutto 1-3 dell’andata. Il quotidiano sportivo informa, infatti, che dovrebbero essere circa 1500 i tifosi azzurri al seguito della squadra, una cifra vicina alla presenza dei tedeschi al San Paolo giovedì scorso. In compenso la Red Bull Arena si annuncia gremita per un match che rappresenta uno snodo decisivo verso un cammino che, per il Lipsia, è un obiettivo stagionale importante, come dimostra il turnover applicato in campionato dal tecnico Hasenhüttl.