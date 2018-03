Il Lipsia fa turnover in Bundesliga e perde con l’Eintracht

Eintracht Francoforte – RB Lipsia finisce 2-1: Hasenhüttl ha risparmiato i migliori per l’Europa League.

L’RB Lipsia, avversario del Napoli dopodomani nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, ha perso ieri la propria partita di campionato per 2-1 in casa dell’Eintracht Francoforte. Il Lipsia era passato in vantaggio con Augustin, ma i padroni di casa ci hanno messo solo tre minuti a ribaltare completamente il risultato, con le reti di Chandler e Boateng che hanno determinato il risultato finale della gara.

Il tecnico del Lipsia Hasenhüttl ha tenuto a riposo quattro dei titolari della sfida del San Paolo, inclusi i due goleador: Werner, Poulsen, Kampl e Bruma non hanno giocato in Bundesliga. La scelta è chiara, il Lipsia punta a passare il turno di Europa League. Anche perché, con la sconfitta in campionato, è provvisoriamente scivolato al quinto posto in classifica, fuori dai posti che garantiscono la qualificazione alla prossima Champions League.