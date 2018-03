Capparella ricorda i suoi anni a Napoli in un’intervista in esclusiva a NapoliSoccer.NET.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Marco Capparella, ex calciatore del Napoli, ci ha rilasciato un’intervista in esclusiva in cui ha parlato del Napoli: dello stato di forma e della corsa scudetto di quello attuale e del suo passato in magli azzurra. Con Capparella abbiamo anche parlato della sua scuola K7. Di seguito l’intervista completa.

Cosa lascia Napoli-Spal di domenica in eredità alla squadra azzurra?

“Lascia il primato. È una partita che tutti davano per scontata, il Napoli ha vinto, non ha rischiato nulla e questo primato è meritato. A mio avviso per lo scudetto – afferma Capparella a NapoliSoccer.NET – sarà fino alla fine uno scontro tra Napoli e Juventus“.

Ci sono squadre che possono togliere punti al Napoli e alla Juventus oppure questo campionato si deciderà allo scontro diretto?

“Per come sta andando il campionato si deciderà tutto a Torino! Il campionato è ancora lungo e difficile – continua Capparella a NapoliSoccer.NET –ma nessuna delle due vuole perdere punti. Penso che alla fine, per lo scudetto lo scontro diretto sarà fondamentale”.

Quale tra le due è favorita?

“È difficile dirlo: entrambe le squadre stanno lì e un punto non può cambiare chissà cosa. A mio avviso entrambe le compagini meritano lo scudetto, purtroppo è uno solo e se lo giocano allo scontro diretto. Alla fine vincerà chi starà meglio a livello fisico da qui alla fine del campionato“.

Il Napoli continua a vincere per 1-0, soffrendo e dimostrandosi di aver cambiato mentalità rispetto alle scorse stagioni. Questo cambio di mentalità può bastare portare il Napoli a vincere lo scudetto?

“Non gli serve più nulla! Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra quadrata che gioca bene a calcio e negli anni ha maturato la giusta esperienza per poter competere ad alti livelli con la Juventus. In Italia nessuno può competere con la Juventus – spiega Capparella a NapoliSoccer.NET – negli ultimi anni c’è stata solo un po’ la Roma nella passata stagione ma poi… Il Napoli è la squadra più equilibrata, più organizzata, che fa più gol e che gioca bene a calcio, e ha tutte le credenziali per vincere lo scudetto”.

Per quanto fatto vedere fino ad ora con il Napoli, Allan riuscirà a ritagliarsi una convocazione con il Brasile ai prossimi mondiali?

“Per come sta giocando la merita, ma ci sono tanti addetti ai lavori che osservano e sapranno come valutare il giocatore. Non so con chi si contenderà il posto ma nella nazionale brasiliana ci sono tanti calciatori bravi e dovrà essere bravo il CT a decidere come impiegarli. Ad oggi Allan, per il campionato esemplare che sta facendo, se lo merita“.

È giusto sacrificare le Coppe in favore del campionato?

“Non è una questione di sacrificare, a mio avviso anche la panchina ha bisogno di giocare. Purtroppo in Coppa è andata male e tutti parlano di turnover sbagliato. Dispiace perché nel Napoli giocavano le così dette riserve e purtroppo è andata male ma ora può concentrarsi per bene sul campionato”.

Quali sono i suoi ricordi legati all’esperienza partenopea?

“A Napoli ho sempre vinto e i ricordi sono sempre belli. Ho un gran bel ricordo e sono contento di tutte quelle cose belle che sta facendo il Napoli. Siamo partiti senza pallonie senza campi – ricorda Capparella a NapoliSoccer.NET – e ora il Napoli lotta con le grandi d’Europa. Mi fa piacere di essere tra quelli che ha dato la spinta giusta al Napoli”.

Cosa sta facendo attualmente?

“Da tre anni ho una scuola di tecnica chiamata K7 e sto cercando di portarla in tutta Italia. Non è una scuola calcio ma è una scuola di lavoro differenziato, in cui sto investendo molto tempo. Ho tanti ragazzi bravi e di prospettiva, il mio augurio – conclude Capparella a NapoliSoccer.NET – è che possano arrivare alla massima serie in tempi brevi, non per guadagni personali ma per soddisfazione mia e loro”.