La “bastonata” di Napolisoccer.Net. Alex Sandro e il paragone assurdo col Napoli

Alex Sandro, esterno della Juventus, afferma di non capire i calciatori del Napoli che puntano solo alla vittoria dello scudetto

Alex Sandro, esterno della Juventus, questa settimana si aggiudica per distacco la nostra “bastonata” settimanale per le dichiarazioni rese alla stampa in occasione della conferenza di vigilia del derby della Mole, Torino-Juventus. A precisa domanda da parte dei cronisti presenti alla conferenza stampa, circa la presunta scelta dei giocatori del Napoli di privilegiare la lotta scudetto alla qualificazione al prossimo turno di Europa League, l’esterno della Juventus ha così testualmente risposto: “Non so cosa passi nella testa dei giocatori del Napoli e non li capisco, per quanto ci riguarda alla Juventus abbiamo intenzione di vincere tutto: Scudetto, Champions League e Coppa Italia”.

Nelle sue dichiarazioni, Alex Sandro non tiene conto di diverse cose. La Juve, che nell’estate del 2016 ha speso circa 130 milioni di euro per strappare alle due principali antagoniste in campionato i loro migliori calciatori (Higuain al Napoli e Pjanic alla Roma) e che nell’ultimo mercato estivo ha rastrellato il mercato italiano ed europeo prendendo calciatori dal valore assoluto come Bernardeschi, Douglas Costa, De Sciglio e Szczesny, potrebbe mettere in campo due squadre diverse in ognuna delle competizioni in cui è attualmente ancora impegnata: campionato, Coppa Italia e Champions League. E ognuno dei calciatori delle due squadre sicuramente sarebbe titolare in ognuna delle squadre di Serie A.

Per investimenti effettuati e per fatturato, il rapporto di forze in campo tra Napoli e Juventus è assolutamente impari. Il Napoli ha 13-14 giocatori utilizzabili da parte di Sarri e non di più, peraltro la squadra non è stata assolutamente rafforzata durante il mercato di gennaio, finendo anzi per essere indebolita almeno numericamente con le cessioni di Giaccherini e Maksimovic. Con queste premesse, come fa quindi il signor Alex Sandro a non capire perchè il Napoli punti solo allo scudetto, dove peraltro è la Juve ad essere favoritissima e non certamente il Napoli? Ciò che stanno facendo mister Sarri e i suoi ragazzi ha del miracoloso, a prescindere da quello che sarà l’esito finale, e in un campionato in cui se non ci fossero stati gli azzurri, sarebbe già tutto finito da un bel pezzo.

Il Napoli, data l’esiguità della rosa e i gravissimi infortuni a Ghoulam e Milik che hanno privato la squadra di due importantissimi elementi praticamente per quasi tutta la stagione, ha già pagato dazio al doppio impegno settimanale campionato-Champions con i due pareggi contro Inter e Chievo ottenuti all’indomani delle due gare col Manchester City, e può essere che inconsciamente sia passato alla squadra il messaggio che con questa rosa (non rafforzata a gennaio) e con questi calciatori, non sia possibile lottare su due fronti ma sia necessario focalizzare le energie sull’obiettivo primario che è quello di cercare di vincere di nuovo lo scudetto dopo 30 anni.

Il signor Alex Sandro piuttosto che mettere il becco nelle cose altrui, pensi alla propria società che per investimenti effettuati avrebbe l’obbligo di vincere la Champions League e invece ha rimediato sistematicamente ceffoni in due delle ultime tre finali e quest’anno ha la prospettiva di uscire miseramente già negli ottavi di finale contro il Tottenham, addirittura solo quinta in Premier League, dopo il 2-2 dell’andata a Torino. Quello sì che sarebbe un autentico fallimento sportivo, non certamente un secondo posto del Napoli dopo un’annata e una stagione finora assolutamente strepitosa da parte degli azzurri di mister Sarri.