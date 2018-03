Serie C girone C: risultati e classifica dopo la 26esima giornata

Serie C girone C: cade fragorosamente il Catania, 5-0 a Monopoli. Solo 0-0 il Lecce ma ora è a +7. La Juve Stabia cade in casa contro il Bisceglie e mette a rischio i playoff

Serie C sempre più scoppiettante con il Lecce che si accontenta del pareggio a Catania per 0-0 contro la Sicula Leonzio e attende in casa domenica prossima alle 16:30 la Juve Stabia. Contemporaneamente il Catania cade fragorosamente: 5-0 a Monopoli e Lucarelli sull’orlo dell’esonero ma quel che più conta, etnei a -7 dalla capolista Lecce. In zona playoff grande passo in avanti del Rende che batte il Racing Fondi per 3-0 e del Trapani che batte nettamente la malcapitata Paganese per 4-1. Cade fragorosamente in casa anche la Juve Stabia: 0-2 contro il Bisceglie di mister Alberga, succeduto a Zavettieri. Decidono a Castellammare un gol di D’Ursi al 10° del primo tempo e di Jovanovic in pieno recupero con le vespe tutte protese all’attacco, compreso il portiere Branduani. Brutta battuta d’arresto per la Juve Stabia che tuttavia mantiene il nono posto in zona playoff a causa della sconfitta interna della Virtus Francavilla contro la Casertana che vince con un gol di Pinna al 91°. Spiccano nella giornata di campionato anche la vittoria del Catanzaro per 1-2 ad Agrigento e la vittoria del Matera per 2-0 in casa contro il Siracusa che rilancia i lucani in piena zona playoff. Stasera si gioca alle 20:45 il posticipo Cosenza-Reggina.

Di seguito i risultati e la classifica del girone C di Serie C della 26esima giornata.

Akragas-Catanzaro 1-2

Juve Stabia-Bisceglie 0-2

Matera-Siracusa 2-0

Rende-Racing Fondi 3-0

Monopoli-Catania 5-0

Sicula Leonzio-Lecce 0-0

Trapani-Paganese 4-1

Virtus Francavilla-Casertana 0-1

Cosenza-Reggina 1-1

Ha riposato la Fidelis Andria

Classifica:

Lecce 56

Catania 49

Trapani 44

Siracusa 39

Rende 38

Monopoli 37

Matera 37

Cosenza 36

Juve Stabia 33

Virtus Francavilla 32

Catanzaro 31

Sicula Leonzio 30

Bisceglie 30

Reggina 28

Casertana 26

Racing Fondi 23

Paganese 23

F. Andria 20

Akragas 11