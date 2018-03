SKY – Arkadiusz Milik non sarà convocato per Lipsia

Secondo indiscrezioni provenienti da Sky Sport, Arkadiusz Milik non sarà convocato per Lipsia-Napoli, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League nella quale gli azzurri partono dal 1-3 subito in casa all’andata. L’attaccante polacco infatti, non figurerà ancora nella lista dei convocati, c’è più probabilità invece per la gara di Cagliari che si giocherà lunedì prossimo alle 20:45.