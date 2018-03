Viola: “Andremo a Milano per fare punti”

Il centrocampista del Benevento Viola ha parlato ai microfoni di Ottochannel. Il calciatore ha analizzato la partita vinta col Crotone. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET: “Sono molto contento per la vittoria che ci dà speranza. Avevamo l’ultima occasione per rimanere in gioco e non l’abbiamo sprecata, ci crediamo fortemente. Sandro mi mette serenità facendomi giocare bene, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti.

I nostri tifosi meritano molto di più, è stato importante avergli dato una gioia. Era una battaglia che andava vinta ed abbiamo riacceso una scintilla dentro di noi. Andremo a Milano per fare punti e giocheremo con maggiore attenzione rispetto a Napoli e Roma”.