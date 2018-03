Puggioni: “È arrivato un risultato importante”

Il portiere del Benevento Puggioni ha parlato ai microfoni di Ottopagine.it. l’estremo difensore sannita ha analizzato la partita vinta col Crotone. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET: “Quando ci sono partite come questa si bada al sodo, la posta in palio era alta e abbiamo cercato di prendere meno rischi possibili. Alla fine è arrivato un risultato importante per voglia e convinzione. Adesso ci godiamo la vittoria poi a bocce ferme faremo le nostre valutazioni sugli errori commessi.

Ho consigliato ai miei compagni prima della gara di non fermarsi mai, perché questo atteggiamento trascina il pubblico che per noi è fondamentale ed essere così attaccati alla squadra nonostante questa classifica è segno di umiltà e amore. Non è stato piacevole ricevere un petardo a pochi metri da me, non è mia abitudine fare delle sceneggiate, sono ancora intontito”.