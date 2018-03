Zoff: “La classifica non mente, Napoli e Juve superiori a tutte”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Dino Zoff. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli ha potenziato tutte le componenti, dalla squadra alla società ed è pronto per giocarsela con la Juventus e sarà una bella lotta. E’ giusto che il Napoli abbia un obiettivo in testa, certo in Europa League non è stato all’altezza della situazione, ma in campionato è in testa alla classifica ed ha tutte le potenzialità per fare bene. Napoli e Juventus sono fuori dai canoni delle altre formazioni di serie A che non possono competere per il titolo e questa lotta a due non è demerito delle altre, ma merito della forza di queste squadre e la classifica non mente.

Ct dell’Italia? Nono conosco le intenzioni della Federazioni, sarà un problema loro”.