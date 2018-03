Ag. Diawara: “Rivedremo il giocatore dell’anno scorso quando avrà continuità”

Le parole dell’agente di Amadou Diawara, Daniele Piraino, sulla condizione del centrocampista azzurro.

Amadou Diawara è apparso tra i giocatori meno in forma nella partita di giovedì scorso contro il Lipsia: qualcuno ha addirittura parlato di involuzione del calciatore rispetto alla scorsa stagione nella quale aveva stupito tutti per personalità e tranquillità. Il centrocampista ha giocato ieri qualche minuto sul finale di gara contro la SPAL al posto di Jorginho: Sarri gli ha chiesto di “giocare con la testa” al momento del suo ingresso in campo.

Oggi il suo agente, Daniele Piraino, ha concesso un’intervista al portale tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato dello stato di forma del suo assistito e delle possibili novità nel calciomercato che vorrebbe introdurre il presidente della FIFA Gianni Infantino. Queste le parole di Piraino sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Cosa succede a Diawara? Non è facile entrare e trovare il giusto ritmo giocando ogni due mesi, anche in considerazione della sua posizione in campo. Appena troverà un po’ di continuità, rivedremo il fuoriclasse visto nella passata stagione. Ci sono dei club interessati a lui ma è prematuro parlare di mercato.

I tempi del mercato estivo e invernale sono lunghi, sarei d’accordo con la riduzione della finestra estiva all’8 agosto perché due mesi di calciomercato sono snervanti. E sarebbe giusto, come ha detto il collega Branchini, aprire una finestra di riparazione a novembre in sostituzione di gennaio, dando comunque la possibilità di intervenire in caso di infortuni”.