Ionita: “Noi del Cagliari daremo tutto per fermare la capolista”

Le parole del centrocampista del Cagliari Ionita in vista della sfida al Napoli.

Artur Ionita ha parlato della sfida contro il Napoli in un’intervista pubblicata dal sito ufficiale del Cagliari: le due squadre si affronteranno lunedì 26 Febbraio nella prossima sfida di campionato in Sardegna. Queste le sue parole proposte ai lettori di NapoliSoccer.NET dalla nostra redazione.

“Siamo già focalizzati su questa partita, per noi molto importante. Non sarà facile, ma avremo i tifosi dalla nostra parte che ci daranno la spinta necessaria. Sono sicuro che in campo daremo tutto per riuscire nell’impresa di fermare la capolista”.