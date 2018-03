Operazione Milic: può essere la settimana decisiva per la definizione

Il Napoli verso la definizione, in un senso o nell’altro, dell’operazione per il tesseramento dello svincolato Milic.

Dovrebbe essere la settimana decisiva, quella che inizia oggi, per la definizione del tesseramento da parte del Napoli del terzino sinistro croato Hrvoje Milic, attualmente svincolato. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, la società partenopea potrebbe definire l’operazione e annunciare l’arrivo del giocatore dopo la gara di ritorno di Europa League contro l’RB Lipsia.

Stando alle indiscrezioni, la condizione lavorativa attuale del giocatore sarebbe sufficiente per non rifiutare l’offerta del Napoli, che non garantirebbe nulla oltre il contratto di quattro mesi da qui al termine della stagione. Milic, infatti, non convince particolarmente dal punto di vista tecnico ma è il calciatore, tra quelli esaminati, che ha le condizioni fisiche migliori. Verrebbe utilizzato sopratutto in allenamento, per creare i giusti equilibri nelle sessioni tecnico-tattiche, e mandato in campo solo in caso di estrema necessità.

Conoscendo le esigenze della squadra e della società azzurra, e tenendo presente quanto dichiarato dal procuratore del giocatore nelle scorse ore, difficilmente si andrà oltre la prossima settimana per la definizione, in un senso o dell’altro, dell’operazione.