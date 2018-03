Altra buona prova di Grassi: il Napoli ne segue la crescita

Alberto Grassi sta trovando continuità con la SPAL: il Napoli ne valuta la crescita per il futuro.

Altra buona prova di Alberto Grassi ieri con la SPAL al San Paolo: il centrocampista, di proprietà del Napoli, sta trovando continuità con la maglia della squadra estense e si sta dimostrando quantomeno all’altezza di un impiego stabile nella massima categoria. È ancora presto per sapere se sarà “da Napoli” anche nel prossimo futuro, ma il giocatore ex Atalanta è stato di certo tra i migliori dei suoi ieri dimostrando dinamismo, presenza e applicazione costanti.

Grassi ha lasciato il posto in campo a Floccari a 15′ dalla fine, quando Semplici ha provato ad aumentare il peso offensivo della propria squadra per provare la strada del pareggio, comunque mai lontanamente sfiorato.

Il Napoli sta continuando a seguire lo sviluppo del proprio calciatore: il rientro a fine stagione non è in dubbio ma ci sarà da capire se Grassi resterà in azzurro o proverà ancora a trovar fortuna altrove. Molto potrebbe dipendere dalla gestione tecnica del prossimo campionato e dalle trattative di mercato: Grassi avrebbe la strada ancora bloccata al Napoli con la conferma della rosa attuale, ma potrebbe essere sfruttato in modo interessante come contropartita.