Giornata di riposo per il Napoli, domani la ripresa degli allenamenti

Il Napoli si concede un giorno di riposo: domani la ripresa degli allenamenti verso la trasferta di Lipsia.

La SSC Napoli ha comunicato che oggi è previsto un giorno di riposo nella tabella degli appuntamenti della squadra che si appresta ad affrontare il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Lipsia. Sarà una settimana intensa: due allenamenti, poi la partenza per la Germania e il probabile allenamento mattutino giovedì prima della partita, che si giocherà alle 19. In serata rientro-lampo in Italia con ripresa degli allenamenti venerdì in vista di Cagliari-Napoli, che si giocherà lunedì prossimo, di sera. Questo il breve comunicato del Napoli che annuncia il riposo di oggi.

“Dopo il successo sulla Spal, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Lipsia per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì al Red Bull Arena alle ore 19”.