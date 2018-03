Salamon: “Volevamo rimanere in partita, per noi un’iniezione di fiducia”

Le parole del difensore della SPAL Salamon dopo la sconfitta per 1-0 ieri al San Paolo contro il Napoli.

Bartosz Salamon, difensore della SPAL, è stato intervistato nella mixed zone del San Paolo ieri dopo la sconfitta della sua squadra contro il Napoli. Il punteggio di 1-0 rappresenta, nelle parole del calciatore, un segnale positivo per la propria squadra in vista della lotta salvezza, considerata la potenza offensiva degli azzurri. Queste le sue parole andate in onda su Radio Kiss Kiss Italia e sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Volevamo rimanere in partita fino alla fine, era il nostro obiettivo. Non è facile giocare qui e questo non è un cattivo risultato. Da martedì penseremo a preparare le prossime partite. Il fatto che i loro attaccanti non abbiano segnato è una buona iniezione di fiducia, qui si rischia di subire tantissime reti”.