Gianni Francini commenta per noi la nona vittoria consecutiva del Napoli contro la SPAL.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Gianni Francini, ex calciatore del Napoli, ci ha rilasciato un’intervista in esclusiva dopo Napoli-SPAL. Con l’ex giocatore azzurro abbiamo analizzato il goal del Napoli segnato da Allan e l’andamento della squadra in ottica Scudetto. Di seguito l’intervista completa.

Qual è la sua idea su Napoli-SPAL di ieri?

“Come dicono in tanti l’importante è vincere. Il Napoli ha giocato bene, anche se bisogna dire che deve chiudere le partite quando ne ha la possibilità. Gli azzurri hanno tenuto alto il possesso palla, creando diverse occasioni, ma in alcune circostanze – sostiene Francini a NapoliSoccer.NET – bisogna essere più cinici e chiudere le partite quando c’è la possibilità di farlo. Tuttavia la SPAL non ha fatto chissà cosa per mettere in difficoltà il Napoli”.

Le è piaciuto il modo in cui il Napoli ha gestito il vantaggio?

“Devo ripetermi: certe partite bisogna chiuderle! Rispetto agli anni precedenti il Napoli è comunque cresciuto tanto. Negli anni passati, quando stava sull’1-0 spesso rischiava di prendere gol. In questa stagione – continua Francini a NapoliSoccer.NET – più volte ha vinto 1-0 ed è diventato più bravo a mantenere il risultato rispetto agli anni passati”.

Questo, secondo, significa che il Napoli ha finalmente fatto quel cambio di mentalità che potrebbe portarlo a vincere lo scudetto?

“Sicuramente! È cambiata la mentalità e lo si è vista in tante altre cose. Se la Juventus non avesse fatto anche lei questo campionato incredibile, il Napoli lo avrebbe già vinto con tanti punti di differenza sulle altre. I numeri del Napoli sono numeri incredibili, ma dietro la Juventus non molla ed entrambe le squadre stanno facendo il vuoto alle loro spalle. Il Napoli – spiega Francini a NapoliSoccer.NET – ha dimostrato grande maturità e consapevolezza nei propri mezzi, i giocatori sono lì e sanno che fino alla fine devono giocarsi il campionato. Speriamo che a fine stagione, il Napoli riesca finalmente a vincere lo scudetto”.

Ci fa un commento sul gol di Allan?

“Sono stati tutti bravissimi, hanno giocato tutti di sponda e Callejon è stato molto bravo a ridare la palla in corsa ad Allan, che ha iniziato l’azione e l’ha chiusa. Il brasiliano è stato bravissimo ad entrare in area portandosi la palla avanti della giusta lunghezza e piazzandola alla sinistra del portiere. È stata una bellissima azione – afferma Francini a NapoliSoccer.NET – spesso il Napoli ci regala queste perle: per bellezza ricorda molto la quarta rete della settimana scorsa contro la Lazio”.

Quanta sicurezza in più dà al reparto difensivo la presenza di Albiol?

“Dietro Albiol dà molta sicurezza! Onestamente è un giocatore indispensabile, che dà sicurezza a tutto il resto del reparto, anche Koulibaly con lui gioca molto meglio”.

Si aspettava una gestione diversa dei cambi da parte di Maurizio Sarri?

“I giocatori sono questi e Sarri non ha molta scelta per variare nei cambi. Se andiamo a vedere i giocatori inutilizzati – conclude Francini a NapoliSoccer.NET – in panchina non troviamo nessun giocatore di grande spicco. Sarri fa bene a far girare i giocatori che rietene opportuno che entrino al posto dei titolari”.