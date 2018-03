Juve Stabia-Bisceglie 0-2: tonfo per le vespe in casa. Caserta: “Squadra immatura”

La Juve Stabia perde 0-2 tra le mura amiche contro il Bisceglie di Alberga. Caserta: “Abbiamo dimostrato di essere immaturi”

Juve Stabia e Bisceglie sono scese in campo alle 16:30 al “Menti” di Castellammare di Stabia, in un vero e proprio spareggio per la zona playoff del girone C di Serie C, agli ordini del sig. Zufferli di Udine, con le seguenti formazioni ufficiali:

JUVE STABIA (4-4-2): Branduani; Nava (27′ s.t. Dentice), Marzorati, Bachini, Crialese; Melara (27′ s.t. Berardi), Viola, Mastalli (34′ s.t. Sorrentino), Canotto (8′ s.t. Strefezza); Simeri (35′ s.t. Vicente), Paponi. All.: Caserta-Ferrara.

BISCEGLIE (3-5-2): Crispino; Delvino, Markic, Giron; D’Ursi (30′ s.t. Jovanovic), Risolo (37′ s.t. D’Ancora), Montinaro, Toskic, Jurkic; Ayina (38′ s.t. Prezioso), Azzi (18′ s.t. Petta). All.: Alberga.

Caserta per l’occasione sconfessa il 4-2-3-1 che aveva dato risultati positivi alle vespe di Castellammare nell’ultimo periodo e passa al 4-4-2 con la linea difensiva composta da destra a sinistra da Nava, Marzorati, Bachini e Crialese, mentre a centrocampo c’è l’impiego contemporaneo di Canotto e Melara sulle due fasce, con l’ex Benevento per la prima volta impiegato dal primo minuto; tandem di attacco composto da Paponi e Simeri, dopo la doppietta dell’attaccante napoletano (Simeri) decisiva per l’ultima vittoria a Fondi. Di contro un Bisceglie molto quadrato che aveva già dato filo da torcere al Lecce capolista qualche settimana fa con la guida tecnica di Alberga, succeduto a Zavettieri, che si affida al 3-5-2 con il duo di attacco molto pericoloso costituito da Ayina e Azzi.

Pronti, via, e la Juve Stabia va subito in grave difficoltà contro un Bisceglie molto quadrato che vince la gara, meritandola nettamente, con le ripartenze, e con la Juve Stabia che appare svogliata e molto deludente. Il vantaggio dei pugliesi arriva con D’Ursi dopo appena dieci minuti, con un velocissimo contropiede concluso con una tiro molto preciso sul palo basso alla sinistra di Branduani. La Juve Stabia prova ad alzare al testa ed a riequilibrare le sorti della partita ma va molto spesso a sbattere la testa contro un muro eretto dal Bisceglie. Le vespe di Castellammare non trovano mai l’affondo centralmente, cercando solo una serie innumerevole di cross al centro dell’area del Bisceglie che non sortiscono mai l’effetto sperato della rete. Il raddoppio del Bisceglie è una vera beffa ed arriva nei minuti di recupero della gara al 94°, con Jovanovic che anticipa in contropiede addirittura il portiere Branduani salito a tentare il colpo della disperazione nell’area di rigore pugliese. Una sconfitta per le vespe di Castellammare del presidente Manniello che è un brutto colpo per il tecnico Caserta ma soprattutto mette a rischio seriamente la partecipazione della Juve Stabia ai prossimi playoff. Unica notizia positiva della giornata, la sconfitta della Virtus Francavilla in casa contro la Casertana che permette alla Juve Stabia di mantenere la nona posizione in classifica, penultima utile per la partecipazione ai prossimi playoff.

In sala stampa al termine della gara persa per 0-2 contro il Bisceglie, un amareggiatissimo Fabio Caserta ha così commentato la brutta prestazione delle vespe: “Abbiamo sbagliato tutto, c’è davvero poco o forse nulla da salvare. La sconfitta è meritata. Abbiamo dimostrato di essere immaturi. Sono deluso, ogni volta che bisogna fare il salto di qualità franiamo clamorosamente. C’è qualcosa che non va, e su cui dobbiamo lavorare, ma solo a patto di farlo in gruppo e tutti insieme. Chi non ci crede o pensa di aver già fatto qualcosa in più degli altri si tirerà fuori da solo. Lo dico in primis a me ma ovviamente a tutti: c’è da lavorare senza parlare e pensare solo alla salvezza. Oggi il Bisceglie ha avuto più fame e motivazione di noi ed ha meritato di vincere”.

Fonte:Vivicentro.it e Il Mattino