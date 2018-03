“Quadri” Napoli-Spal: il migliore azzurro secondo la Redazione

Un Napoli cinico più che spettacolare batte con il minimo scarto la Spal e conferma la leadership in classifica grazie ad una rete del brasiliano Allan e stabilisce anche il record di vittorie consecutive in campionato (9). Alcuni Redattori di NapoliSoccer.NET come sempre hanno rilasciato i propri personali giudizi questa volta solo sul migliore azzurro sceso in campo.

Il Migliore: Allan – “Ormai è nel pieno della sua maturità tecnico/tattica e lo dimostra gara dopo gara. Quest’oggi, oltre al solito dinamismo, ha offerto continue percussioni centrali premiate anche da un gol importante sia per lui che per la squadra”. (Giovanni D’Oriano)

Il Migliore: Allan – “Sempre più protagonista nello scacchiere di Sarri. Implacabile e freddo sigla il gol vittoria che regala al Napoli i 3 punti necessari per riconquistare il primo posto in classifica”. (Raffaele Campaniello)

Il Migliore: Mario Rui – “Lasciatemi elogiare questo giocatore che tra mugugni e scetticismo ha dimostrato, partita dopo partita, di poter sostituire degnamente lo sfortunato Ghoulam. Un motorino instancabile che va avanti e indietro per la fascia sinistra aiutando tantissimo i compagni. Sempre presente nella fase offensiva, prezioso in quella difensiva”. (Massimo Sergio)

Il Migliore: Allan – “Stagione della definitiva consacrazione per il brasiliano. Arrivato a Napoli come incontrista ha dimostrato con gli anni di avere anche senso del gol, inserimenti e piedi buoni, oltre polmoni al di fuori del comune”. (Patrizio Annunziata)