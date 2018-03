De Zerbi: “Successo che scaccia la paura. Giochiamo sempre per fare punti”

Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, dopo la vittoria interna col Crotone.

Il tecnico del Benevento, Roberto De Zerbi, ha risposto alle domande dei cronisti dopo la vittoria di oggi col Crotone. Di seguito la sintesi delle sue parole proposta ai lettori di NapoliSoccer.NET nella versione del portale alfredopedulla.com.

“Oggi un successo scaccia paura, perdere voleva dire la fine. La salvezza resta complicatissima, ma già da domani prepareremo la sfida del Meazza con l’Inter. Ai giocatori dico che non guardo né tabelle né calendario, ma per alimentare la speranza serve farlo e io lo faccio. Ci sono partite anche diverse da quella, ad esempio, che avremo sabato con l’Inter, con gap meno ampio.

Dire che ci crediamo potrebbe essere non comprensibile agli occhi degli altri, ma noi partiamo sempre per fare punti. Matematicamente possiamo ancora fare i punti necessari. Sagna, Sandro e Diabaté? Non si è campioni solo nelle gambe, ma anche nel cuore. I nostri limiti sono evidenziati dalla classifica, ma l’atteggiamento non deve mai mancare”.