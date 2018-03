Napoli-Spal vista dal tifoso: Allan grande come Alemão!

Napoli-SPAL vista dal cronista-tifoso: Allan ricorda Alemão in una partita bloccata dal buon atteggiamento difensivo di Semplici.

Vincere, vincere e ancora vincere. Non c’è altro progetto, altra soluzione, altro motto possibile per il Napoli. Un campionato da vivere e da vincere tutto d’un fiato. La Juve vince, noi continuiamo a vincere. Un obiettivo, una missione. Tutti uniti, contro tutto e tutti, sportivamente ovviamente, ma è indubbio che l’unica via maestra non resta che questa.

Napoli-SPAL 1-0. Decide Allan, ancora lui, il simbolo, il cuore di questa squadra, capace di giocare di fino e anche di sciabola. Allan, il brasiliano più tedesco o forse più napoletano del mondo. Un brasiliano nei piedi, capace di gol come quello che ha steso la SPAL e di tante altre giocate degne del Napoli spettacolare targato Sarri, ma anche un giocatore che non tira mai indietro la gamba, che recupera palloni, che aiuta i compagni che crede fortemente a quel sogno a cui ambisce un’intera città. Questa vittoria è la sua vittoria e questo articolo non poteva non essere dedicato a lui, al nuovo Alemão, con l’augurio che possa vincere come il suo illustre predecessore in maglia azzurra.

Che partita questo Napoli-Spal! La prima contro una delle ultime. Un pronostico che nessuna agenzia di scommesse avrebbe mai messo in discussione. Alla fine è arrivata una strameritata vittoria, ma che sofferenza! Ecco, anche questo vuol dire giocare sportivamente contro tutto e tutti. “Scansopoli” è un gioco al quale gli avversari del Napoli, giustamente, non vogliono mai partecipare. L’augurio è che questo gioco non debba mai vedersi anche su altri campi della Serie A. Semplici, l’allenatore della Spal, già all’andata aveva messo in difficoltà il Napoli ed anche questa volta ha cercato di frenare la corsa degli azzurri, a vantaggio della sua squadra.

Per carità, rivedendo le immagini della gara, Reina non ha quasi mai visto il pallone, ma il merito di Semplici e della sua squadra è stato quello di chiudersi, di bloccare il Napoli negli ultimi 20 metri cercando di interrompere il fraseggio stretto degli azzurri. Un fraseggio che solo in rare occasioni è stato realmente da Napoli. In una di queste, semplicemente esaltante. Allan, Mertens, Callejon e ancora Allan. Tutto di prima, tutto con triangolazioni precise e perfette. Tutto talmente bello da mettere Allan in condizioni di battere Meret e regalare i 3 punti del nuovo contro-sorpasso.

Le scorie di coppa sono sembrate più fisiche che mentali, segno che a questo punto della stagione e con una rosa così ridotta è giusto scegliere dove puntare le proprie fiches. Il Napoli ha deciso di fare all-in sul campionato. Sarà un azzardo? Sarà il campo a dirlo. Quello che è certo è che il Napoli non bluffa e le carte vincenti sono ancora tutte da scoprire. Per il momento, la capolista è colorata. È tutta azzurra!