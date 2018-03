Allan: “Pensiamo a noi, è la Juve che rincorre: manca ancora tanto”

Le parole di Allan al termine di Napoli-SPAL 1-0: il brasiliano ha segnato la rete decisiva.

Allan è stato intervistato da Sky Sport al termine di Napoli-SPAL, partita nella quale è stato decisivo segnando la rete dell’1-0 col quale si è chiusa la gara. Questa la sintesi delle sue parole redatta da NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita ed è un peccato non averla chiuso prima. Dobbiamo pensare a noi, è la Juve che sta facendo la rincorsa in questo momento, siamo felici del risultato. In questi tre anni ho cercato di migliorare i miei punti deboli, spero di poter crescere ancora. Sono felice ma dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare cosi. Certo che siamo con i piedi per terra, mancano ancora tredici partite e dobbiamo pensare partita dopo partita. Da lunedì pensiamo alla prossima, ed è una cosa che facciamo dall’inizio del campionato, manca ancora tanto”.

Allan si è poi fermato in mixed zone dove ha incontrato i cronisti delle tv e radio locali, queste le sue parole andata in onda su TV Luna e raccolte dalla nostra redazione per i lettori di NapoliSoccer.NET.

“Voglio arrivare in fondo con la mia squadra e ottenere il massimo risultato. Dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare quello che stiamo facendo. Dobbiamo andare avanti partita per partita.

Oggi l’aspetto più importante è che siamo riusciti a non concedere nulla all’avversario, a palleggiare e a tenere alto il baricentro. Il pubblico è il nostro uomo in più, siamo contenti di averli vicini, speriamo che da qui alla fine del campionato possano sempre esultare.

Noi abbiamo ancora speranza di passare in Europa League, dobbiamo vedere bene cosa abbiamo sbagliato giovedì e fare il meglio contro il Lipsia, arrivare lì per giocarci la qualificazione”.