Le parole di Maurizio Sarri nell’intervista Mediaset al termine di Napoli-SPAL.

L’allenatore del Napoli Maurizio Sarri è stato intervistato su Mediaset Premium al termine della partita di oggi contro la SPAL, terminata 1-0 per gli azzurri. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Una risposta me l’attendevo, abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto talmente bene, prendendo la partita talmente in mano, che ci siamo dimenticati di chiuderla. La partita è stata fatta su buoni livelli, sia tecnico che tattico, ma non possiamo portarla alla fine sull’1-0. Nell’inconscio dei giocatori non è proseguita la cattiveria giusta che c’è stata nei primi minuti.

Dal campo la percezione di un timore della squadra non l’ho avuta, ma è una partita che può andare come quella dell’anno scorso col Sassuolo. È stato un errore non chiuderla con più cattiveria. Siamo diventati un po’ leziosi, questa grande gestione della palla che abbiamo avuto è stata quasi da 3-0 a 10 minuti dalla fine, abbiamo ecceduto. Siamo stati bravissimi a non concedere il campo agli avversari, senza concedere ripartenze. Fase difensiva fatta ad ottimi livelli.

Delle polemiche seguenti all’Europa League me lo sta dicendo lei, a me non interessa e non interessa alla squadra. Non è vero che abbiamo snobbato l’impegno, è una manifestazione molto invasiva, ti ritrovi in campo dopo 62 ore e chi ha esigenze in campionato fa più rotazione in campionato. Chi è a metà classifica può fare l’esatto contrario. Al di là di questo, mi aspettavo più entusiasmo dalla squadra che è scesa in campo. Questa squadra sembra avere la testa solo in campionato e fa fatica a trovare le motivazioni nelle altre competizioni”.