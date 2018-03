Semplici: “La SPAL ha tenuto il campo, non abbiamo creato episodi a nostro favore”

Le parole di Leonardo Semplici, allenatore della SPAL, nell’intervista a Sky Sport dopo la gara contro il Napoli.

L’allenatore della Spal Leonardo Semplici è stato intervistato su Sky Sport al termine della partita di oggi contro il Napoli, gara vinta per 1-0 dai partenopei. Queste le sue considerazioni raccolte e sintetizzate dalla nostra redazione per i lettori di NapoliSoccer.NET.

“Affrontavamo una squadra di grande valore che in questo momento, al di là dell’Europa League, ha fatto grandi partite. Secondo me la squadra ha tenuto bene il campo cercando di mettere dentro le proprie caratteristiche. Speravamo in qualche episodio a favore ma non l’abbiamo creato, ripartiamo convinti per arrivare al nostro obiettivo.

Abbiamo equilibri ben precisi, prendiamo un po’ troppi gol e questo aspetto va migliorato, se vogliamo arrivare in fondo per salvarsi. Contro le squadra importanti, con le quali non abbiamo niente da perdere, siamo riuscirti a fare prestazioni buone, contro quelle vicino a noi che lottano per la salvezza abbiamo avuto problematiche di personalità”.