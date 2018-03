Le parole di Lorenzo Insigne al 90′ di Napoli-Spal, partita vinta 1-0 dagli azzurri che si confermano in cima alla classifica.

Lorenzo Insigne è stato intervistato dall’inviato di Mediaset Premium al termine di Napoli-SPAL, partita vinta 1-0 dagli azzurri non senza sofferenze. L’attaccante ha sottolineato che Sarri aveva chiesto alla squadra di chiudere la partita, compito non riuscito nel secondo tempo. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Siamo partiti bene, abbiamo trovato subito il goal. La SPAL ci aveva dato fastidio anche all’andata e si è visto anche stasera. Siamo riusciti a restare compatti e a trovare una vittoria importante. Il mister ci ha chiesto di chiudere la partita ma era importante portare a casa tre punti per rimanere in testa alla classifica. Abbiamo raggiunto una grande maturità assieme e dobbiamo continuare così.

È ancora lunga, mancano 13 partite, è importante pensare a sé stessi e scendere sempre in campo al massimo. Penso che abbiamo fatto una grande prestazione anche se il mister non sarà contento per il risultato. Era fondamentale riscattare la brutta prestazione di giovedì, possiamo andare in Germania con la testa giusta: finché l’arbitro non fischia tre volte c’è ancora speranza di passare il turno”.

Foto: SSC Napoli