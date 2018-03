Napoli-Spal: 1-0. Azzurri sempre in vetta col minimo sforzo

Dopo la delusione europea gli azzurri si sono rituffati nel campionato con la solita grinta e conservano la vetta pur senza brillare. Napoli-Spal: 1-0

Napoli-Spal: 1-0, risultato forse inaspettato nel punteggio ma non nella sostanza, perchè quello che contava per gli azzurri era mantenersi in vetta.

Ancora una volta la squadra di Sarri è scesa in campo già conoscendo il risultato della Juve, vittoriosa nel derby e quindi con la pressione di dover vincere per forza.

Essendo gli azzurri impegnati in una gara sulla carta agevole, il rischio di prendere la partita sottogamba poteva essere dietro l’angolo.

Ma per mettere le cose in chiaro il Napoli ha impiegato esattamente 5 minuti.

Azione in stile Sarriano con fraseggi velocissimi tra Allan, Mertens, Callejon e ancora Allan che ha infilato Meret sul primo palo per il vantaggio.

Già al 3′ però il Napoli ha sfiorato il gol con Lorenzo Insigne, ma il suo solito tiro a giro si è stampato sul palo dopo una lieve deviazione.

L’inizio scoppiettante ha fatto pensare ad una domenica spettacolare con una vittoria larga ed invece gli azzurri non hanno mantenuto il solito ritmo.

Forse ha pesato emotivamente la brutta sconfitta di giovedì in coppa, o forse si è pensato più a non rischiare che ad affondare, ma l’importante è stato conquistare i 3 punti.

Occasioni per il raddoppio ci sono state; Callejon, Hamsik, Koulibaly, ma quello che è mancato è stata la solita intensità della squadra.

La Spal ha pensato solo a limitare i danni senza mai impensierire Reina sapendo benissimo che forse era impensabile fare risultato al San Paolo.

Nella ripresa il Napoli ha continuato a giocare al piccolo trotto ed ha trovato anche il 2-0 con Hamsik al 62′ di testa, ma il Var ha giustamente annullato la rete per un fuorigioco seppur di pochi centimetri dello slovacco.

Qualche altro piccolo brivido per Meret e poi al triplice fischio si è tornati a festeggiare al San Paolo nonostante la pioggia battente.

Continua il testa a testa tra Napoli e Juventus per la corsa al titolo, intanto la squadra azzurra resta ancora in vetta e conquista un altro record, perchè con quella di oggi sono 9 le vittorie consecutive in campionato. #ForzaNapoliSempre

