Napoli-Spal 1-0. Le pagelle di NapoliSoccer.NET: Pronti, ai posti, via. Goal. Poi il Napoli abbassa il ritmo.

Il Napoli non trova il ritmo giusto, o meglio non riesce a tenerlo. Risultato mai in discussione, va detto per onestà intellettuale. La rete di Allan basta a domare una Spal che appare a tratti già pronta per il prossimo campionato di B.

Reina: 6 – Voto di stima. In realtà né Antenucci né Floccari (un solo tiro nello specchio in due in tutta la gara) riescono mai a impensierire il portiere azzurro.

Hysaj: 5,5 – Dramè non fa granché per mettere in difficoltà il terzino del Napoli. Eppure è poco presente in fase di costruzione e pressoché assente in zona d’attacco. Quasi mai preciso al cross, mai a traino di Callejon quando serve.

Albiol: 6 – Giornata di relax. Peccato per la pioggia. La Spal in fase offensiva è nulla se non su qualche azione da calcio piazzato. Va vicinissimo al goal, era in condizione di battere a rete ma fa rimbalzare il tiro a terra.

Koulibaly: 6 – Partita impeccabile. Si porta in attacco e sfiora perfino il goal.

Rui: 7 – 112 passaggi. Efficienza 89,3%. A parte i numeri, preciso in fase di copertura ed efficace in costruzione del gioco. Molti cross non sempre sfruttati a dovere dai compagni

Allan: 7 – Il Napoli parte con un ritmo forsennato e lui dimostra di andarci a nozze. L’azione che lo mette davanti a Meret è da videogame. Lui dimostra tecnica e freddezza che solo due anni fa nessuno gli avrebbe tributato. A centrocampo è un muro davanti alle speranze dei ferraresi. Dopo il goal il ritmo della gara scema ma la sua prestazione non ne risente.

Jorginho: 89 passaggi. Oggi non riesce a essere sempre il fulcro dell’azione perché Kurtic lo marca stretto togliendogli spesso il ritmo del passaggio. Con lui in campo si rivedono le solite geometrie e la lezione mandata a memoria come le poesie di Carducci ai tempi della scuola. Dal 90′ Diawara: SV

Hamsik: Nel primo tempo sbaglia pochissimo pur senza rubare l’occhio e si porta in un paio di occasioni al tiro, uno annullato da Meret. Il ritmo blando della gara forse lo penalizza un po’ impedendogli di attaccare la profondità nella difesa schierata. Nella ripresa trova il goal ma la VAR annulla per un fuorigioco di partenza. Ammonito per l’esultanza (Vostro onore, se il goal è nullo è nulla pure l’esultanza e la conseguente ammonizione), si innervosisce oltre il consentito. Fa bene Sarri a dargli il cambio. Dal 70′ Zielinski: 6 – 25 minuti di buona applicazione.

Callejon: 6,5 – 57 passaggi, efficienza dell’84%, tra questi c’è il pallone per Allan che sblocca e fissa il risultato. Concreto anche in fase di copertura. Meret gli strozza in gola l’esultanza per il raddoppio. Dall’86’ Rog: SV

Mertens: 6 – Manca l’appuntamento con la sesta rete consecutiva nelle ultime 5 gare. Il ritmo basso non lo favorisce. Sfiora il goal su punizione.

Insigne: 6 – Il palo gli nega la rete personale. Anche lui, come tutta la squadra parte con un ritmo forsennato e finisce per accontentarsi ed abbassare la velocità di rotazione della palla con il passare dei minuti.

Domenico Infante – NapoliSoccer.NET