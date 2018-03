Pasquale Schiattarella, calciatore della Spal, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Premium Sport nel pre gara raccolte da NapoliSoccer.NET: “Sappiamo che ci aspetta una partita proibitiva, ma scenderemo in campo come facciamo sempre per cercare di fare la nostra gara e sperare di portare via qualche punticino.

Giocare al San Paolo è straordinario ed io personalmente vivrò questa gara in modo particolare”.