Benevento-Crotone 3-2: gol ed emozioni al Vigorito

Prezioso successo dei sanniti che battono il Crotone con un gol al 90′ di Diabatè. Sandro è sempre più decisivo.

Benevento e Crotone si sfidano nella 25a giornata di Serie A. De Zerbi schiera a sorpresa Parigini e prepara inizialmente il 4-2-3-1 con Sandro e Viola centrali di centrocampo, Brignola, Guilherme ed il sopracitato Parigini alle spalle di Coda. Novità anche in difesa tra i sanniti, si attendeva l’esordio di Tosca, che affianca nello scontro diretto per la salvezza, il sempre titolare Djimsiti. Crotone in campo con il 4-3-3. Ci sono novità anche per lo schieramento dei calabresi che inseriscono Ajeti in luogo di Barberis e Crociata al posto di Trotta.

La cronaca di Benevento-Crotone

Al 4′ tiro di Sandro col destro: para Cordaz. 7′ ci prova Coda para ancora il portiere rossoblù. 11′ GOL del Crotone: Benali libera Nalini, tiro cross che viene raccolto da Crociata che insacca, 1-0 per il Crotone. 25′ Viola ci prova dalla distanza, Cordaz respinge con i pugni. 37′ GOL del Benevento: calcio d’angolo di Viola, stacca di testa Sandro che pareggia il conto, 1-1. 44′ Ceccherini si inserisce in area avversaria calcia in spaccata, palla fuori. Primo tempo che termina sull’1-1, tante le emozioni al Vigorito.

Nel secondo tempo poche emozioni per circa venti minuti, al 65′ Benevento in vantaggio: Viola calcia in porta, tiro sporcato da Faraoni che manda fuori tempo Cordaz, 2-1 per i campani. 73′ GOL del Crotone: Faraoni alza palla in area di rigore, Benali si inserisce ed insacca, 2-2. 79′ angolo di Ricci salta Ceccherini che spedisce il pallone fuori. 82′ Crotone pericoloso: Trotta, appena entrato calcia e colpisce il palo esterno. 90′ GOL del Benevento: Diabatè fa esplodere il Vigorito. Iemmello mette palla al centro, sponda di Djimsiti, Diabatè di controbalzo porta un vantaggio i giallorossi. Finisce la gara, Benevento batte Crotone 3-2.

Commento di Benevento-Crotone

Partita intensa al Vigorito, il Benevento ribalta il punteggio di svantaggio iniziale e trova tre punti importanti sia per la classifica che per il morale. Fino ad ora i sanniti non avevano ancora ottenuto il bottino pieno contro una diretta avversaria nella lotta salvezza. Crotone ingenuo in fase difensiva, calabresi in difficoltà soprattutto nel gioco aereo. Decisivo l’ingresso di Diabatè nella ripresa.